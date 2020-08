Cupertino Apple a acquis discrètement une start-up israélienne

La firme à la pomme s’est offert la société Camerai pour améliorer les fonctions photo de ses iPhone.

Fondée en 2015, la société, qui s’appelait anciennement Tipit, a été acquise discrètement entre 2018 et 2019 pour plusieurs dizaines de millions de dollars, mais ce rachat n’avait jusqu’ici pas été divulgué. Spécialisée dans la réalité augmentée et la vision par ordinateur, cette acquisition doit permettre à Apple d’améliorer les fonctions photo de ses smartphones. Les technologies de Camerai comprennent notamment la détection d’objets dans une image, l’application de filtres, mais aussi un moteur neuronal capable de détecter et dessiner les articulations du corps humain en temps réel. Certains de ces outils auraient déjà été intégrés dans les dernières versions 13 et 14 du système d’exploitation iOS pour iPhone ou seront utilisés dans le futur.