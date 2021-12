innovation : Apple affûte ses armes pour les métavers

Le fabricant d’iPhone planche déjà sur un appareil ad hoc alors qu’il n’a pas encore sorti la première génération de ses lunettes de réalité augmentée.

L’année 2022 devrait être marquée chez Apple par le lancement en fin d’année de lunettes de réalité augmentée. Mais la firme de Cupertino travaille déjà assidûment sur la génération suivante, à l’horizon 2024 si l’on en croit le généralement bien informé Ming-Chi Kuo. Cela collerait aux ambitions affichées à long terme par Apple dans la réalité augmentée et les métavers, selon la note de l’analyste financier relayée par le site MacRumors. L’appareil s’appuierait sur un nouveau système de batterie et aurait, sans surprise, pour mission d’être plus léger et de tourner avec un processeur plus rapide que la première génération à venir.