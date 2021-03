Le HomePod tire sa révérence après cinq années de développement et trois de commercialisation. Apple a annoncé ce week-end mettre un terme à la production de son premier modèle d’enceinte connectée qui intègre l’assistant vocal Siri. À terme, sa commercialisation, qui va continuer dans les boutiques physiques et en ligne, sera aussi arrêtée.

La Pomme a indiqué au site TechCrunch qu’elle concentrait désormais ses efforts sur la commercialisation du HomePod mini. Lancé l’année dernière, ce modèle plus petit et plus abordable jouit d’un meilleur succès commercial que son aîné.

«Le HomePod mini a été un succès depuis son lancement à l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente, le tout pour seulement 99 dollars», a fait savoir Apple au site spécialisé. «Nous concentrons nos efforts sur le HomePod mini. Nous abandonnons le HomePod original, qui restera disponible jusqu’à épuisement des stocks sur l’Apple Store en ligne, dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux utilisateurs de HomePod des mises à jour logicielles ainsi qu’un service et une assistance via Apple Care», rassure la célèbre marque.