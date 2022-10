Chargeur universel : Apple confirme l’arrivée du port USB-C sur iPhone

Le responsable n’a pas manqué de rappeler que la nouvelle réglementation européenne n’était pas du goût d’Apple, car elle entrave l’innovation. «Nous pensons qu’il aurait été meilleur pour l’environnement et pour nos clients qu’un gouvernement ne soit pas aussi prescriptif», a déclaré Greg Joswiak. Et de souligner que le Parlement européen avait déjà tenté depuis une dizaine d’années de normaliser l’ancien standard micro-USB. Si cela s’était concrétisé, les ports Lightning et USB-C, que Greg Joswiak définit comme «les deux connecteurs les plus populaires du monde», n’auraient jamais existé, note-t-il.