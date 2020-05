Cupertino

Apple continue ses emplettes pour améliorer Siri

La firme à la pomme s’est offert une autre start-up spécialisée dans l’IA, la société Inductiv, afin de perfectionner son assistant vocal.

Apple a confirmé ce dernier rachat en déclarant, comme à son habitude, que la société «achète de temps en temps des entreprises technologiques plus petites et nous ne discutons pas de nos objectifs ou de nos projets». Après Xnor.ai, Tuplejump, Laserlike, Turi et Perceptio, le géant technologique a aussi racheté, en avril dernier, l’entreprise irlandaise Voysis spécialisée dans la compréhension du langage naturel. Il s’est aussi offert la start-up de réalité virtuelle NextVR et l’app météo Dark Sky populaire outre-Atlantique.