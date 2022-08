Tablettes : Apple contraint de reporter la sortie du système iPadOS 16

Apple a confirmé mardi un lancement inhabituel en décalé d'iOS et iPadOS cet automne. La version 16 du système d'exploitation conçu pour ses tablettes est reportée et arrivera bien plus tard qu'iOS 16 pour iPhone, a fait savoir la firme à la pomme. Apple va même jusqu'à faire l'impasse sur iPadOS 16 et sauter directement à la version 16.1 du système d'exploitation de ses fameuses tablettes.