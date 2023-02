Apple corrige une faille majeure touchant tous ses appareils

Informatique : Apple corrige une faille majeure concernant tous ses appareils

Getty Images via AFP

Photo d’illustration: des clients devant des produits Apple chez Best Buy à Tampa, en Floride.

Il est toujours recommandé de faire les dernières mises à jour en date de ses appareils informatiques. Cela s’impose d’autant plus avec la dernière publiée lundi par Apple pour ses différents systèmes d’exploitation iOS, macOS, tvOS, watch OS, ainsi que Safari, son navigateur web de bureau. La firme de Cupertino a en effet précisé que la faille à corriger «peut être activement exploitée», ce qui signifie que les pirates peuvent en profiter pour accéder aux appareils d’Apple qui n’ont pas le correctif installé. Cette mise à jour s’est fait remarquer par les habitués de Google Photos qui se sont vus priver d’accès au service de stockage d’images le temps que la firme au moteur de recherche y remédie .

Sollicité par le site Engadget, Apple n’a pas souhaité apporter de précisions sur les dommages potentiels avérés. La firme ne dévoile pas non plus l’existence de failles tant qu’un correctif n’est pas disponible publiquement. En août dernier, la société de Cupertino avait publié des correctifs tout aussi nécessaires pour ses utilisateurs d’iPad, d’iPhone et de Mac.