Hong Kong : «Apple Daily» paraîtra jeudi pour la dernière fois

Un journal prodémocratie hongkongais, critique envers la Chine, devra cesser ses activités cette semaine.

Le dernier numéro du quotidien prodémocratie «Apple Daily» à Hong Kong paraîtra jeudi, a confirmé le journal mercredi, soit moins d’une semaine après le gel de ses actifs et l’arrestation de cinq de ses dirigeants.

«Apple Daily» a décidé que le journal cessera ses activités à partir de minuit et que le 24 juin sera son dernier jour de publication», a écrit le journal sur son site internet, précisant que le site internet du quotidien cessera d’être mis à jour à partir de minuit. Quelques minutes auparavant, le conseil d’administration avait dit qu’il cesserait de paraître au plus tard samedi.

Pékin n’a jamais caché son désir de réduire au silence ce journal très critique à l’égard de Pékin et qui a apporté un soutien sans faille au mouvement prodémocratie.

Vaste perquisition

Le 17 juin, au nom de la loi draconienne sur la sécurité nationale, les autorités ont procédé à une vaste perquisition de la salle de rédaction du journal, arrêté cinq de ses dirigeants et gelé l’ensemble de ses actifs. Cette dernière mesure empêche le journal de poursuivre ses activités car désormais, il ne peut plus payer ses salariés et ses fournisseurs.