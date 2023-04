Technologie: Apple débarque en Inde: une «expansion majeure»

Il a attendu toute la nuit

«Marché extrêmement intéressant»

L’Inde compte plus de 600 millions d’utilisateurs de smartphones, les appareils Android dominant ce marché sensible aux prix. Les fabricants chinois Xiaomi, Vivo, OPPO et Realme détenaient une part de marché combinée de 66% en 2022 et le coréen Samsung 19%, selon le cabinet d’études Canalys. Les iPhone d’Apple se placent sur le segment haut de gamme avec seulement 4% de parts du marché l’an dernier.