Réalité étendue : Apple débauche chez Facebook

Selon Bloomberg, la firme de Cupertino a engagé la directrice de communication qui chapeautait la réalité virtuelle chez son futur concurrent.

Cet engagement confirmerait la volonté d’Apple de lancer un casque de réalité mixte en 2022 comme l’a annoncé l’analyste Ming-Chi Kuo, autre spécialiste de la firme à la pomme très bien informé. Bloomberg avait précédemment indiqué que le casque pourrait coûter 3000 dollars et être équipé d’écrans 8K, ainsi que de capteurs 3D pour le suivi des mains. L’appareil dépendrait d’un iPhone ou un Mac connecté pour les tâches nécessitant un processeur.

Exode chez Facebook

Casque Oculus en vogue

L’engouement suscité par le groupe de Menlo Park et sa vision des métavers semble en tout cas faire recettes. Tant lors du Black Friday que du Cyber Monday, l’Oculus Quest 2 de Meta a figuré parmi les produits les plus vendus. Son application a également été à la fête en passant le jour de Noël en tête de l'App Store aux États-Unis et en figurant en tête de la catégorie gratuite de la boutique Google Play, relève le site TheVerge.