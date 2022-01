Economie – Apple dépasse momentanément 3000 milliards de dollars en Bourse

Économie : Apple dépasse momentanément 3000 milliards de dollars en Bourse

Cette capitalisation du groupe californien est un nouveau record dans l’histoire de la Bourse. Un succès en partie lié au produit phare de la marque à la pomme, l’iPhone.

Devenu, début août 2018, la première entreprise à passer le cap de 1000 milliards de dollars, 38 ans après son introduction en Bourse, Apple n’a eu besoin que de deux ans pour franchir 2000 milliards, puis 16 mois pour aller au-delà de 3000 milliards. Rien ne semble pouvoir arrêter la progression du cours d’Apple, qui a pourtant déçu les analystes lors de son dernier trimestre, achevé fin septembre et publié fin octobre.

La pénurie de silicone, composant essentiel dans la fabrication de puces électroniques, ainsi que des perturbations liées au coronavirus dans les usines sous-traitantes du groupe en Asie du Sud-Est, ont fait perdre à Apple environ six milliards de dollars de ventes.

Tim Cook a convaincu

Il y a dix ans, les critiques s’inquiétaient du départ du cofondateur Steve Jobs, contraint de lâcher les rênes début 2011 quelques mois avant son décès, le 5 octobre de la même année. Son successeur, Tim Cook, n’avait pas, disaient ses détracteurs, le charisme, l’esprit d’innovation, d’entrepreneuriat ou le génie marketing de Steve Jobs, capable d’inventer Apple, puis de le réinventer à la fin des années 90. Mais cet ingénieur à l’allure austère a vite séduit Wall Street, avec ses orientations stratégiques claires, son pragmatisme et sa décision de développer l’offre de contenus et de services d’Apple.

L’activité services, qui va d’Apple Music au service de streaming Apple TV+ en passant par le stockage de données et images iCloud ou le terminal de paiement virtuel Apple Pay a explosé, au point de multiplier son chiffre d’affaires par trois ces cinq dernières années. Avec 68 milliards de dollars de revenus en 2020/21, ce pôle service représente quasiment 20% du chiffre d’affaires du groupe de Cupertino (Californie).

Ce nouveau moteur de croissance, ajouté au succès de l’iPhone 13, lancé en septembre et qui vient de terminer deux mois d’affilée en tête des ventes de smartphones en Chine, devrait porter la valeur du géant californien encore plus loin, selon Dan Ives, analyste de Wedbush Securities. Même les assauts dont il est l’objet ces dernières années de la part de concurrents ou de régulateurs, qui lui reprochent son écosystème fermé et exclusif, ne semblent pas affecter la popularité du titre auprès des investisseurs.