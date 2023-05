Apple dépose des marques liées à son casque AR/VR

Le géant Apple va-t-il dévoiler son casque de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) le 5 juin, lors de la WWDC, sa conférence annuelle consacrée aux développeurs? Beaucoup de spécialistes l’attendent, mais il faudra attendre cette date pour avoir la réponse. Entre-temps, la firme a déposé ces derniers mois deux marques liées à ce fameux projet. Via une société écran nommée Deep Dive LLC, basée dans l’État américain du Delaware, l’entreprise de Cupertino a réalisé une demande de dépôt des marques xrOS et xrProOS, dans plusieurs pays (entre autres en Argentine, Turquie, Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Jamaïque), en utilisant la police de caractères SF Pro créée par Apple.