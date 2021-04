iPhone : Apple dupé par la présence d’apps caméléons

Un développeur a identifié sur l’App Store des applications renvoyant à des casinos en ligne au lieu de lancer le jeu pour enfants promis.

Kosta Eleftheriou poursuit sa croisade contre Apple. Le développeur met régulièrement à l’index sur l’App Store des applications qui se sont moquées du contrôle exercé par la firme de Cupertino. Dernière en date, l’app «Jungle Runner 2k21» et ses clones. À l’exception de bêtes captures d’écran, elle n’avait absolument rien du jeu pour enfants qu’elle promettait. Il suffisait de se localiser virtuellement dans un autre pays, la Turquie en l’occurrence, pour accéder à un casino en ligne.

Kosta Eleftheriou tacle Apple, qui cite régulièrement la qualité et la sécurité de son écosystème pour justifier son pouvoir unilatéral d’accepter ou non une application dans sa boutique App Store.

Apple n’a pas tardé à retirer les applications une fois les découvertes de Kosta Eleftheriou relayées par des blogs technologiques comme Gizmodo. Le développeur de l’app FlickType pour l’Apple Watch s’était déjà attaqué à la firme de Cupertino, accusée de n’avoir pas appliqué correctement les règles de l’App Store. Selon Kosta Eleftheriou, des utilisateurs dépensent de l’argent pour des clones de son application ne fonctionnant pas comme annoncé et privent ainsi de revenus des développeurs légitimes comme lui. Il s’est aussi dit surpris de retrouver des applications frauduleuses atteignant des chiffres d’affaires et des notes d’évaluation suffisamment élevés pour être mis en avant sur l’App Store. Il cite notamment le cas de XGate VPN qui générerait quelque 5 millions de dollars par an.