Mobile : Apple envisage des iPad à l’écran encore plus grand

La tablette pommée pourrait dépasser les 12,9 pouces de l’actuel iPad Pro, selon Bloomberg.

L’iPad Pro 12,9 pouces est actuellement la tablette d’Apple offrant la plus grande diagonale d’écran (et accessoirement celui de meilleure qualité) de toute la gamme de la marque. Mais, ce produit pourrait à l’avenir perdre sa couronne. Selon les dernières informations dénichées par Mark Gurman de Bloomberg, les ingénieurs et designers de la firme de Cupertino explorent la possibilité d’équiper l’iPad d’écrans encore plus grands. Les sources parlent de 14 ou 16 pouces, soit les deux tailles d’écran des MacBook Pro qu’Apple devrait commercialiser d’ici à la fin de cette année, selon les rumeurs.