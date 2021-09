Russie : Apple et Google «complices» de Poutine

L’opposant emprisonné Alexeï Navalny a accusé jeudi les deux géants du numérique de collaboration avec le Kremlin. Ils avaient supprimé son application consacrée aux législatives.

L’opposant emprisonné Alexeï Navalny a accusé jeudi Apple et Google de collusion avec le Kremlin, les deux géants du numérique ayant supprimé son application consacrée aux législatives, à la demande des autorités russes. «Si quelque chose m’a surpris lors des élections, ce n’est pas tant Poutine qui falsifie les résultats, mais comment la toute-puissante Big Tech est devenue docilement son complice», a lancé M. Navalny dans un message publié par son équipe sur Instagram.

«C’est une chose quand les monopolistes du Net mènent à la baguette, avec de solides principes sur la vie, de gentils geeks épris de liberté. Mais c’en est une autre quand ces gens à la barre sont en même temps lâches et avides», a-t-il poursuivi. «Sur de grands écrans, ils nous disent qu’ils veulent "faire du monde un endroit meilleur", mais à l’intérieur ce ne sont que des menteurs et des hypocrites», a ajouté M. Navalny en visant explicitement Google, Apple et Telegram.