smartphone : «Apple étrangle l’économie numérique»

Le patron d’Epic Games («Fortnite») n’entend pas laisser les lobbys du fabricant d’iPhone faire capoter une loi défavorable à l’App Store.

Le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, devant un tribunal à Oakland, en Californie, le 4 mai 2021. AFP

Epic Games n’a de loin pas fini sa croisade contre Apple et sa toute-puissance dans le monde numérique. Dans un entretien accordé à TheVerge, son patron Tim Sweeney s’est livré à une nouvelle attaque en règle contre le fabricant d’iPhone et sa boutique d’applications. «Le monopole d’Apple étrangle véritablement l’économie numérique. Il étrangle le marché des applications, il étrangle le marché de la musique, il étrangle le marché de la télévision. Et cela a des implications à bien des égards. Cela gonfle les prix de tous les biens numériques que les Américains achètent», a-t-il notamment déclaré au site spécialisé. Le dirigeant avait auparavant publié un tweet dans lequel il invitait le législateur américain «à empêcher les monopoles d’écraser la concurrence et d’ériger des murs payants inflationnistes devant les entreprises concurrentes».

L’adoption d’une loi américaine en cours de discussion au Congrès américain pourrait changer la donne, mais tant Apple que Google multiplient leurs efforts via leurs puissants lobbys pour faire échouer la loi (l’Open App Markets Act). L’adoption de la législation obligerait Apple et Google à laisser les développeurs distribuer des applications en dehors de leur magasin respectif et d’offrir leur propre mode de paiement. Epic Games connaît bien le sujet puisque la firme avait déjà sonné la révolte en traînant Apple devant les tribunaux en raison de la fameuse commission de 30% prélevée par Apple sur son jeu phare «Fortnite».

Tim Sweeney a en particulier discrédité l’argument principal mis en avant par Apple pour ne pas ouvrir son écosystème: la sécurité. «La couche de la boutique d’applications n’assure pas la sécurité, argumente le patron d’Epic Games. Et nous savons, grâce à notre action judiciaire contre Apple, que les examinateurs d’Apple passent en moyenne six minutes de temps humain à regarder chaque application et que ce sont des passionnés d’applications qui ne sont ni des ingénieurs, ni des analystes de la sécurité.»

Censure politique dénoncée

Le patron d’Epic Games a également fustigé le rôle politique qu’Apple s’est octroyé. «Je pense qu’il est extrêmement dangereux de permettre à la société la plus puissante du monde de décider qui est autorisé à dire quoi, a souligné Tim Sweeney. En ce moment, c’est considéré comme un problème républicain parce que les entreprises technologiques sont à tendance démocrate, et donc les républicains craignent que ce contrôle du discours imposé par Apple ne nuise à leurs perspectives politiques. Mais si les entreprises technologiques étaient de droite - et nous en avons maintenant un exemple qui semble être sur Twitter - tout le monde en aura peur pour des raisons politiquement opposées». Il faisait écho à Elon Musk qui avait récemment mis cette problématique sur le tapis après avoir accusé Apple de menacer de retirer de l’App Store son application Twitter.

Google aussi concerné

La mainmise de Google sur le contrôle des applications Android est aussi fustigée par le dirigeant américain. «Si vous passez à un smartphone Android, vous serez confronté aux mêmes politiques de verrouillage par Google. Et au fil du temps, les règles de Google et d’Apple se sont rapprochées de plus en plus. Vous devez regarder cela et dire qu’il y a une intention. Qu’ils tiennent ou non des réunions secrètes où ils décident comment bloquer la concurrence et faire avancer leur duopole commun, ils le font dans la pratique et cela doit être arrêté.»