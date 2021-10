Technologie : Apple fait appel du verdict dans la bataille contre Epic Games

Le géant californien avait perdu en première instance contre l’éditeur de jeux vidéo, permettant ainsi aux développeurs de proposer un système de paiement alternatif à celui d’Apple.

Logo d’Apple et d’Epic Games (illustration).

Une juge américaine avait, le 10 septembre, imposé à Apple de laisser plus de liberté aux éditeurs, ce qui devait notamment leur permettre de contourner la commission prélevée par le géant des technologies. Apple ne pouvait ainsi plus imposer aux développeurs d’utiliser son système de paiement au sein de leurs applications, et donc de payer une commission, avait décidé Yvonne Rogers, une juge d’Oakland (Californie) chargée du contentieux avec le développeur.