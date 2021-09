Technologie : Apple fait de nouvelles concessions pour les applications

La marque à la pomme va permettre aux éditeurs d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires dans leurs applications distribuées sur l’App Store.

À partir de début 2022, des services de streaming, les applis de livres, de journaux et autres médias pourront ainsi échapper à la commission de 15 ou 30% prélevée par le fabricant de l’iPhone et surnommée «Apple tax» par ces nombreux détracteurs. Elle porte sur les ventes d’applications dans l’App Store et sur les achats de biens et services numériques au sein de ces applis.