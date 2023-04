Apple gagne en appel dans le procès contre Epic Games

Apple a remporté une nouvelle bataille dans le litige qui l’oppose à Epic Games («Fortnite») depuis août 2020. La Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis a confirmé lundi une précédente décision de justice de décembre 2021 en rejetant les arguments d’Epic Games, rapporte Bloomberg. Le studio américain avait vu son jeu «Fortnite» exclu de l’App Store après avoir ajouté la possibilité d’effectuer des achats en dehors de la boutique. But: éviter la commission de 30% d’Apple et ses «pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques».