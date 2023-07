Apple gonflerait l’autonomie de ses futurs iPhone 15

L’iPhone 14 Pro est actuellement le modèle avec la batterie la moins généreuse. Getty Images via AFP

Bonne nouvelle pour les amateurs d’iPhone qui envisagent de remplacer leur smartphone par un nouveau modèle cet automne. Apple aurait décidé d’augmenter la capacité de la batterie sur les quatre futurs appareils de la marque, rapporte le média chinois ITHome. Il dit tirer ces informations d’une source de Foxconn, sous-traitant taïwanais d’Apple qui assemble les iPhone. D’après ce contact, les batteries de l’iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, quatre modèles qui devraient être un peu plus épais que leurs prédécesseurs, seraient plus volumineuses avec des gains différents selon les appareils. Dans le détail, on passerait de:

3279 mAh sur l’iPhone 14 à 3877 mAh sur l’iPhone 15 (+18%)

4325 mAh sur l’iPhone 14 Plus, à 4912 mAh sur l’iPhone 15 Plus (+15%)

de 3200 mAh sur l’iPhone 14 Pro, à 3650 mAh sur l’iPhone 15 Pro (+14%)

4323 mAh sur l’iPhone 14 Pro Max, à 4852 mAh sur l’iPhone 15 Pro Max (+12%)

iPhone 15 Plus, le plus généreux

Si ces rumeurs se révéleront exactes, l’iPhone 15 Plus, qui serait toujours équipé d’un écran de 6,7 pouces, sera l’appareil offrant la batterie la plus généreuse. À l’autre extrémité, on devrait retrouver l’iPhone 15 Pro (6,1 pouces), comme c’est aujourd’hui le cas avec son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro.

Ce gain de capacités et l’intégration d’une puce A16 Bionic (iPhone 15 et 15 Plus) et A17 Bionic (iPhone 15 Pro et 15 Pro Max) gravée en 3 nm, qui promet une gestion améliorée de la consommation d’énergie, devrait normalement se traduire par un gain d’autonomie.

La même source, relayée par Apple Insider, indique, par ailleurs, que l’iPhone 15 Pro pourrait être commercialisé avec un espace de stockage d’au minimum 256 Go, contre seulement 128 Go actuellement pour l’iPhone 14 Pro.

