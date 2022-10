cloud : Apple hausse en douce le tarif de ses abonnements

Comme attendu, Apple a déployé les dernières mises à jour des systèmes d’exploitation pour ses iPhone, iPad et Mac. Mais la société dirigée par Tim Cook a surpris son monde en augmentant les tarifs de ses principales offres en ligne. Il en coûte désormais 13 fr. 90 par mois pour la formule individuelle et 21 fr. 90 pour la formule familiale d’Apple Music, soit 1 ou 2 francs de plus. Celle destinée aux étudiants reste à 7 fr. 50. Apple est désormais plus cher que son principal concurrent, Spotify (12 fr. 95, 20 fr. 95 et 6 fr. 50). La firme de Cupertino s’est justifiée en évoquant l’augmentation des coûts de licences et des montants versés aux artistes.