Apple interdit ChatGPT et d’autres IA à ses employés

Les employés d’Apple ne seront pas parmi les premières personnes à utiliser l’app ChatGPT qu’OpenAI vient d’annoncer pour les iPhone, aux États-Unis, et bientôt pour les smartphones Android et dans d’autres pays. Après Amazon ou encore Samsung, c’est au tour d’un autre géant de la tech de mettre en garde ses salariés contre l’utilisation d’outils d’IA générative à des fins professionnelles. D’après une note interne de la firme de Cupertino révélée par le «Wall Street Journal», Apple a interdit l’utilisation d’IA générative, comme le chatbot ChatGPT, dans le cadre du travail.

Apple, qui développe une technologie similaire, s’inquiète de la collecte des données sensibles effectuées de la part de ce type de générateurs de textes et de code par intelligence artificielle. ChatGPT conserve en effet l’historique des conversations pendant une durée de 30 jours pour pouvoir s’entraîner et améliorer ses modèles de langage. OpenAI n’a introduit que récemment une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de désactiver manuellement l’historique des conversations et ainsi ne pas contribuer à l’amélioration du service.