Avec iMessage : Apple intimide les utilisateurs Android, selon Google

Le géant du web appelle la marque à la pomme à rendre son service de messagerie iMessage enfin compatible avec Android.

Un cadre de Google a réagi à la suite d’un article du «Wall Street Journal» en exhortant Apple à rendre compatible iMessage sur Android. Le quotidien américain y expliquait comment la firme à la pomme a réussi à faire de son service de messagerie iMessage, exclusif aux iPhone et aux autres appareils de la marque, un outil important pour les jeunes américains. Plus de 70% des 18-24 ans sont des utilisateurs iPhone (contre 40% des consommateurs américains) et d’après le média américain ces jeunes exercent une pression sociale de groupe sur les détenteurs d’Android. Si ces derniers ont la possibilité d’envoyer des SMS aux possesseurs d’iPhone, leurs messages apparaîtront dans une autre couleur (bulle verte au lieu de bleu). L’accès à certaines fonctionnalités, comme l’envoi de Memojis (avatars personnalisés), leur est aussi impossible.