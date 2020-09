États-Unis : Apple lâche temporairement du lest sur sa taxe controversée

Apple va suspendre, pour certaines applications, jusqu’à la fin de l’année la commission de 30% que le groupe impose sur sa plateforme de téléchargement.

La nouvelle tombe alors qu’une douzaine d’entreprises, dont Deezer, Spotify, Match Group (Tinder) et Epic Games (éditeur de Fortnite) viennent de former une alliance contre Apple.

Facebook a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec Apple pour que le fabricant et exploitant de l’iPhone suspende jusqu’à la fin de l’année sa commission de 30% sur certaines transactions, alors que de plus en plus de voix s’élèvent contre la «taxe Apple».

Le géant des réseaux sociaux avait demandé en août à Apple de réduire cette commission pour son nouvel outil d’organisation d’événements payants en ligne, qui permet à des PME de proposer des cours de cuisine, de yoga et autres types de visioconférences, via leur page Facebook, pour un tarif qu’elles sont libres de définir.

Accusation d’abus de position dominante

La nouvelle tombe alors qu’une douzaine d’entreprises, dont Deezer, Spotify, Match Group (Tinder) et Epic Games (éditeur de Fortnite) viennent de former une alliance contre Apple, qu’elles accusent d’abus de position dominante sur sa plateforme de téléchargement des applications mobiles.

L’association veut faire évoluer la réglementation sur les magasins d’applis. Elle reproche aux opérateurs de plateformes mobiles – principalement Apple (iOS) et Google (Android) – d’être à la fois juges et parties et d’écraser la concurrence en favorisant leurs propres produits. Epic Games est de son côté engagé dans une bataille juridique et médiatique féroce contre Apple sur le même sujet.