Le plus cher des iPhone 15 d'Apple se prépare à un carton

Dans quelques jours (d’après les estimations, le mardi 12 septembre), Apple va lever le voile sur le nouvel iPhone 15 , smartphone qui devrait une nouvelle fois être décliné en quatre modèles différents (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max). La firme de Cupertino est confiante concernant les futures ventes de son modèle le plus cher, l’iPhone 15 Pro Max. L’appareil, qui pourrait aussi être baptisé iPhone 15 Ultra, serait le seul à être équipé d’une caméra périscope offrant un meilleur zoom optique. Cette fonctionnalité, déjà utilisée sur certains smartphones Android, comme chez Samsung ou Huawei, devrait en effet permettre un zoom optique x6, voire x10, contre seulement x3 sur les actuels iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Un argument de vente qui devrait susciter l’engouement des consommateurs.

Selon un dernier rapport du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, le plus cher des iPhone, dont le prix pourrait être plus élevé que son prédécesseur, représentera 35 à 40% des livraisons totales de la gamme d’iPhone 15, soit la part la plus élevée. D’après le spécialiste, les expéditions d’iPhone 15 Pro Max augmenteraient de 10 à 20% au second semestre 2024, par rapport à l’iPhone 14 Pro Max au second semestre 2023.