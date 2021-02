Les fonctionnalités phares de l’app de navigation GPS Waze (propriété de Google), intégrées au fur et à mesure dans Google Maps, ont inspiré son concurrent Apple Maps. Parmi les autres nouveautés , la version bêta d’iOS 14.5 (système d’exploitation mobile d’Apple), disponible actuellement pour les développeurs et les bêta-testeurs, a ajouté de nouvelles options au service de cartographie de la firme à la pomme.

L’app ressemble de plus en plus à un outil collaboratif en intégrant la possibilité de signaler des accidents, des dangers et des radars de vitesse lorsque l’utilisateur a inséré un itinéraire à suivre. Un bouton «Signaler» a fait son apparition lorsqu’on glisse le doigt vers le haut sur l’interface d’Apple Maps pour choisir l’une des trois options proposées. Il est aussi possible d’utiliser l’assistant vocal Siri pour signaler un incident, explique le site spécialisé MacRumors.