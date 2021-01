Apple a mis à jour dimanche la page d’assistance destinée aux iPhone 12 afin de mettre en garde les personnes équipées de l’un de ces appareils médicaux, rapporte le site MacRumors. Elle contient désormais la recommandation de ne pas trop approcher les iPhone 12 et ses accessoires MagSafe, comme le chargeur sans fil, des stimulateurs cardiaques implantés et des défibrillateurs. Ceux-ci «peuvent contenir des capteurs qui réagissent aux aimants et aux émetteurs à proximité», explique la firme. L’entreprise conseille donc de maintenir une distance de sécurité de plus de 15 cm entre son smartphone et l’appareil médical de plus de 30 cm en cas de charge sans fil. Cela n’est donc pas un problème si l’iPhone est transporté dans la poche du pantalon.