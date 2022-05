Technologie: Apple met fin à la production de son mythique iPod

Getty Images via AFP

Ce lecteur mp3 et le logiciel iTunes, sorti aussi en 2001, ont puissamment bousculé le monde de la musique.

«La musique a toujours été centrale chez Apple, et la rendre accessible à des centaines de millions d’utilisateurs comme l’a fait l’iPod a eu un impact non seulement sur l’industrie musicale mais a aussi redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée», a-t-il poursuivi.