Apple mise sur son ambitieux iOS 18 pour vendre l’iPhone 16

Fait rare, Apple a interrompu le développement d’iOS 18 pendant une semaine afin de s’atteler à la résolution des nombreux bugs affectant la version actuelle de son système d’exploitation, iOS 17, a rapporté en début de semaine dernière l’agence Bloomberg. Malgré cette pause forcée voulue par Craig Federighi, responsable logiciel chez Apple, la firme de Cupertino nourrit de grandes ambitions pour la prochaine mise à jour majeure d’iOS. Décrit en interne comme «ambitieux et convaincant» par les ingénieurs d’Apple, iOS 18 est censé venir compenser l’absence de «progrès majeurs» au niveau matériel attendue sur l’iPhone 16, dont la présentation devrait avoir lieu en septembre 2024, explique Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg. Dans sa dernière newsletter hebdomadaire baptisée Power On, il indique qu’Apple mise donc beaucoup sur son prochain logiciel pour impressionner et séduire les futurs acheteurs du successeur de l’iPhone 15.