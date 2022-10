Apple Music se distancie de Kanye West

Propos antisémites : Apple Music prend aussi ses distances avec Kanye West

La plateforme musicale a, le 26 octobre 2022, discrètement et sans donner d’explication, supprimé la playlist «Essentials» de Ye. Les morceaux et albums du musicien figurent en revanche encore en bonne place sur Apple Music. Tout comme sur les autres sites de streaming d’ailleurs, ou les écoutes globales ont chuté de 23% ces deux dernières semaines.

On rappellera que dans le même temps, The Chainsmokers a lancé des démarches pour faire retirer des services de streaming son single «Kanye», paru en 2014. «Il y a huit ans, nous avons fait un titre affirmant que nous voulions être comme Kanye. À l’époque, ce gars nous a inspirés à bien des égards avec sa musique et sa vision. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Il n’est plus gars que nous avons aimé», a justifié le duo américain.