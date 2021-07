smartphone : Apple ne reconduit pas l’iPhone Mini

La prochaine gamme de la firme de Cupertino sera marquée par l’absence de l’appareil de petite taille et par la 5G disponible sur tous les modèles.

L’iPhone Mini n’a manifestement pas trouvé sa clientèle. Apple en a tiré les conséquences en n’incluant pas la version plus petite de l’appareil phare d’Apple dans la prochaine gamme d’appareils, selon des sources citées par Nikkei. Les acheteurs lui ont préféré les modèles plus grands et haut de gamme comme l’iPhone 12 Pro et l’ancien iPhone 11s, capables d’exécuter presque toutes les tâches quotidiennes, note le quotidien japonais. Les ventes américaines de l’iPhone 12 Mini n’ont représenté que 5% des ventes totales des nouveaux téléphones d’Apple au cours de la première moitié de janvier, selon le cabinet Counterpoint.