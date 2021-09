Technologie : Apple n’est pas un monopole mais doit faciliter la concurrence

Sommée par la justice américaine de ne plus imposer son système de paiement au sein des applications de l’App Store, la firme américaine a été blanchie dans les accusations de monopole qui pesait sur elle.

Apple ne peut plus imposer aux éditeurs d’utiliser son système de paiement au sein de leurs applications, et donc de payer une commission, a décidé vendredi Yvonne Rogers, la juge d’Oakland (Californie) chargée du contentieux avec le développeur.

Selon la juge, les «innovations» et «la croissance de l’écosystème iOS, le système d’exploitation mobile d’Apple, ont bénéficié à tous, au géant à la pomme comme aux développeurs comme Epic Games. En revanche, Apple est «anticoncurrentiel» quand il empêche les développeurs de rediriger les consommateurs vers leurs propres sites web et moyens de paiement, a-t-elle ajouté.

Epic Games, comme de nombreux autres petits et grands éditeurs d’applications mobiles, accuse Apple d’abuser de sa position dominante en prélevant des commissions trop élevées, et en leur imposant l’App Store comme passage obligé des consommateurs pour télécharger des applications et payer pour des biens et services numériques sur ces applis.