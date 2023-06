Apple nie offrir à la NSA un accès exclusif aux iPhones

Le FSB affirme que les services secrets américains (NSA) ont infecté des milliers d’iPhone pour espionner des diplomates russes. D’après le communiqué du service de sécurité russe, des numéros provenant des États-Unis, d’autres pays et enregistrés auprès des ambassades et des missions diplomatiques en Russie ont été ciblés. La liste inclurait aussi des pays membres de l’OTAN, de l’ex-URSS, ainsi qu’Israël, la Syrie et la Chine. «Cela démontre que l’engagement affiché d’Apple à protéger la vie privée des utilisateurs est en réalité mensonger», a tancé le FSB. «Les États-Unis se sont mis au-dessus des lois, fustige encore le communiqué du FSB. Aucun État n’a le droit d’abuser de ses capacités technologiques». Le FSB n’a donné aucun détail technique sur le logiciel espion et ses victimes supposées.