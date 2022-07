Capitalisme et environnement: Apple, Nike et les autres sont-ils vraiment durables?

Près d’un quart des actifs transfrontaliers mondiaux est géré en Suisse. Cette manne financière a un impact sur l’avenir de notre planète. Un rapport de l’Office fédéral de l’environnement montre de manière représentative à quel point, en 2021, la place financière helvétique n’a pas été en mesure de gérer son argent de manière climatiquement neutre, car, durant cette année-là, les banques et les caisses de pension suisses ont investi quatre fois plus auprès des producteurs de charbon et de gaz que dans les énergies renouvelables. Les défenseurs du climat en sont donc arrivés à la conclusion que «la place financière est le plus grand levier dont nous disposons en matière de politique climatique».