Etats-Unis – Apple permettra de réparer son iPhone soi-même

États-Unis : Apple permettra de réparer son iPhone soi-même

La firme de Cupertino a annoncé un programme de réparation en libre-service pour les iPhone 12 et 13, puis pour les ordinateurs Mac M1.

Les appareils éligibles sont pour le moment les différents modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 13. Suivront ensuite les ordinateurs de la marque sous le processeur maison M1. Pour commencer, le service se concentrera sur les éléments les plus couramment réparés, tels que l’écran, la batterie et les capteurs photo de l’iPhone, fait savoir Apple. L’entreprise explique que la possibilité d’effectuer d’autres réparations s’ajoutera plus tard dans l’année.