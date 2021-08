Mobile : Apple planchait bien sur un iPhone nano en 2010

Un ancien e-mail du cofondateur Steve Jobs confirme que la firme à la pomme avait un smartphone miniature dans ses cartons.

Bien avant l’iPhone mini sorti en novembre 2020 et qu’Apple aurait décidé de ne pas reconduire, ce smartphone miniature baptisé iPhone nano devait être plus petit que l’iPhone 4, qui était alors doté d’un écran de 3,5 pouces, contre désormais 6,7 pouces pour le plus grand des iPhone 12 actuels. On ignore par contre si sa taille devait être aussi compacte que le baladeur numérique iPod nano commercialisé de 2005 à 2017.