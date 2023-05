Apple prépare un changement qui affectera Samsung

La technologie d’écrans OLED s’apprête à faire ses adieux aux produits d’Apple. D’après les bruits de couloirs, la firme de Cupertino développe sa propre technologie microLED pour ses futurs produits mobiles. Comparés aux dalles OLED, les écrans microLED offrent une luminosité maximale plus élevée, un excellent niveau de contraste, ainsi qu’un temps de réponse réduit. Plus fins et moins énergivores, ils sont par contre plus chers à fabriquer.