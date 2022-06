Rumeurs : Apple prépare un «déluge» de produits

Parmi la multitude de nouveautés attendues figure le futur casque de réalité mixte d’Apple. L’objet serait équipé du nouveau processeur M2 de la marque.

Le patron d’Apple Tim Cook pose à côté de la nouvelle version du MacBook Air dévoilée lors de la conférence WWDC, le 6 juin 2022, au siège d’Apple, à Cupertino, en Californie. AFP

Les prochains mois risquent d’être chargés en nouveautés du côté d’Apple. D’après le bien informé Mark Gurman de Bloomberg, la firme à la pomme s’apprête à dévoiler un «déluge» de produits. Selon lui, il s’agirait «d’une des périodes les plus ambitieuses de l’histoire d’Apple en matière de nouveaux produits».

Quatre iPhone 14

Les premiers à devoir faire leur apparition ne sont pas une surprise. Il s’agit de la nouvelle gamme d’iPhone qu’Apple présente traditionnellement en septembre. Elle se diviserait cette année en deux catégories. D’un côté, le haut de gamme avec l’iPhone 14 Pro et Pro Max équipés de la nouvelle puce A16 plus puissante et la prise en charge du mode d’affichage Always on Display, qui permet d’afficher des infos en continu sur l’écran de verrouillage. Ils troqueraient leur fameuse encoche sur la face avant contre une version en forme de pilule et de poinçon pour y loger les caméras (48 Mpx à l’arrière). De l’autre côté, l’iPhone 14 et 14 Max garderaient la puce A15 de l’iPhone 13 et l’ancienne encoche. L’iPhone 14 Max de 6,7 pouces remplacerait l’iPhone 14 mini, modèle miniature abandonné.

Casque AR/VR avec puce M2

Présenté lors de la dernière conférence annuelle WWDC, le processeur M2, qui équipe les nouveaux MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces de 2022, devrait aussi être intégré au très attendu futur casque de réalité mixte qu’Apple pourrait présenter en 2023. Ce dernier, embarquant deux dalles Oled, serait aussi équipé de 16 Go de mémoire vive, selon le journaliste.

Puce M2 et M3

La puce M2 devrait aussi se retrouver dans de nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces, qui arriveraient plus tard cette année, en plus d’un iPad plus grand (entre 14 et 15 pouces) attendu «d’ici un ou deux ans». Elle et ses variantes (M2 Pro, Ultra et Extreme) devraient aussi se retrouver dans un nouveau Mac mini et des MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Mark Gurman affirme aussi qu’Apple pourrait introduire un futur processeur M3 dans les MacBook Air de 13 et 15 pouces dès l’année prochaine.

Une salve d’autres produits

Dans la liste des nouveautés attendues cet automne figurent aussi trois nouveaux modèles d’Apple Watch (Series 8, SE et un modèle pour les «sports extrêmes»), ainsi qu’un nouveau modèle d’Apple TV avec une puce A14. Mark Gurman s’attend aussi à une version améliorée de l’enceinte connectée HomePod pour 2023 ainsi que les successeurs des écouteurs sans fils AirPods Pro avec un design revu et une puce plus puissante.