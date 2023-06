Apple prépare un modèle moins cher du casque Vision Pro

Trop cher l’Apple Vision Pro affiché à 3499 dollars? Une version plus abordable devrait voir le jour, selon la dernière newsletter Power On de Mark Gurman, journaliste bien informé de Bloomberg. Tandis que la commercialisation du premier casque de réalité mixte d’Apple doit être lancée en début d’année prochaine aux États-Unis, la firme de Cupertino viserait déjà la sortie d’un nouveau modèle moins cher, selon Mark Gurman. Il évoque un lancement en 2025. Un calendrier qui paraît «très, très ambitieux» pour 9to5Mac. Le site spécialisé rappelle que le lancement du Vision Pro a été retardé à plusieurs reprises et qu’il pourrait en aller de même pour sa déclinaison plus abordable. Si Apple parvient néanmoins à respecter cette échéance, la sortie du nouveau produit n’arriverait certainement pas avant la toute fin de 2025, estime 9to5Mac.