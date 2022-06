Nouveauté : Apple propose «acheter maintenant – payer plus tard»

Aux États-Unis, les utilisateurs utilisant Apple Pay pourront choisir de payer un achat en quatre versements étalés sur six semaines, «sans intérêt ni frais d’aucune sorte».

Apple a annoncé lundi son entrée sur le marché des solutions de paiement «acheter maintenant – payer plus tard» (buy now-pay later), devenues très populaires pendant la pandémie. Aux États-Unis, à partir de cet automne, les utilisateurs approuvés qui se servent du service Apple Pay pourront choisir de payer un achat en quatre versements étalés sur six semaines, «sans intérêt ni frais d’aucune sorte». «Apple Pay Later», la nouvelle fonctionnalité, «permet de visualiser, suivre et rembourser facilement», détaille le communiqué du groupe californien.