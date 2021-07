Smartphone : Apple rajoute un nouvel accessoire à sa panoplie

La firme de Cupertino va commercialiser une batterie qui s’aimante à l’arrière de sa gamme d’appareils iPhone 12.

Cette batterie externe fonctionnera avec les quatre téléphones de la gamme iPhone 12: iPhone 12, l’iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Dans une page d’assistance, Apple indique également que la batterie nécessite la version logicielle iOS 14.7, une mise à jour encore à venir mais qui ne devrait guère tarder.

La batterie MagSafe peut charger un téléphone avec une puissance de 5 W, à peu près la même que l’ancien chargeur mural pour iPhone, mais plus lentement que les 15 W obtenus avec un chargeur MagSafe ordinaire. Lorsqu’elle est connectée à l’iPhone, l’utilisateur peuvent brancher un câble sur le port Lightning pour charger à la fois la batterie et l’appareil à une vitesse plus rapide.