Téléphonie : Apple redevient le plus gros vendeur de smartphones en Chine

La marque à la pomme, détrônée il y a six ans par la concurrence chinoise, a vu sa part de marché pour les téléphones bondir à 23% au quatrième trimestre.

Apple a repris au dernier trimestre 2021 sa place de plus gros vendeur de smartphones en Chine, six ans après l’avoir perdue, au moment où les sanctions américaines pénalisent lourdement le champion national Huawei, selon une étude.

Le fabricant américain est ainsi devenu fin 2021 le premier vendeur de smartphones dans le pays asiatique, détrônant le concurrent local Vivo. Un an plus tôt, Apple détenait 16% de part de marché et était quatrième, distancé par des marques chinoises dont Huawei, alors leader (23%).