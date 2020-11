Informatique : Apple sort des ordinateurs avec sa propre puce, la M1

La firme de Cupertino a débuté la commercialisation d’un MacBook Air, d’un MacBook Pro et d’un Mac mini embarquant une alternative maison aux processeurs d’Intel.

«La M1 apporte des améliorations substantielles en termes de performance et d’efficacité. C’est le plus grand bond en avant pour le Mac.»

Gravée en 5 nm, comme l’Apple A14 Bionic des iPhone 12, elle comporte 16 milliards de transistors, «plus que dans toute autre puce d’Apple» et est utilisée dans les nouveaux portables MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, et Mac mini, commercialisés à partir de la semaine prochaine et déjà en précommande à des prix débutant à 700 dollars (779 francs en Suisse) pour le Mini et 1300 dollars (1399 francs en Suisse) pour le Pro.