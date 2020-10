Concurrence : Apple sort les premiers résultats de son moteur de recherche

Les iPhone affichent la patte d’une technologie maison alors que le placement par défaut très lucratif de la solution de Google est compromis.

Apple affiche ses propres résultats dans la fenêtre de recherche sur ses appareils tournant sous son logiciel iOS 14. Cela n’a pas échappé aux utilisateurs attentifs, qui ont également vu s’afficher des suggestions de saisie les plus courantes. Le fabricant d’iPhone a discrètement accru ses efforts pour développer sa propre technologie de recherche sur ses appareils, explique le «Financial Times». Google reste toujours installé comme outil de recherche par défaut. Mais le contrat d’exclusivité très lucratif, entre 8 et 12 milliards de dollars payés par Google, est en cours d’examen pour abus de position dominante.