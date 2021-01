Matériel informatique : Apple stigmatise les caméras étrangères sur les iPhone

En cas de capteur non officiel, la version bêta d’iOS 14.4 affiche un message d’erreur qui ne ravit pas les spécialistes en réparation.

Apple alimente les spéculations sur ses intentions en matière de réparabilité des iPhone. La version bêta d’iOS 14.4 affiche en effet un message d’erreur en cas de détection sur l’iPhone d’un capteur photo qui n’est pas l’original. On peut y lire: «Impossible de vérifier que cet iPhone possède un appareil photo authentique d’Apple», selon le site MacRumors, qui précise que la notification peut être ignorée sans affecter le fonctionnement de l’appareil. Le système d’exploitation mobile d’Apple signalait déjà des batteries et des écrans non officiels.