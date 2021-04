Apple - Apple tente de séduire les fans de réalité augmentée

Mise à jour en version 3.1, l’app Clips d’Apple essaie d’appâter les fans d’effets immersifs. Compatible avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, respectivement la nouvelle version du système mobile de l’iPhone et de l’iPad, le service de création vidéo se dote de sept nouveaux effets en réalité augmentée: Confettis, Prisme, Disco, Dance floor, Étincelles, Poussière d’étoiles et Cœurs.