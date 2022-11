Informatique : Apple travaille sur un clavier tactile d’un nouveau genre

Apple envisagerait de se détourner du clavier physique pour lui préférer un écran en verre. Une rumeur qui a gonflé depuis qu’Apple a obtenu un nouveau brevet dénommé «clavier sans touches avec détection de force et retour haptique», comme le souligne AppleInsider. C’est un clavier basé sur un écran en verre équipé de plusieurs systèmes de détection tactiles qui remplacerait les bonnes vieilles touches physiques. La firme affirme que les entrées basées sur les touches manqueraient de flexibilité pour s’adapter aux fonctionnalités offertes par les appareils et logiciels récents. Ce nouveau concept consisterait en une couche de verre supérieure équipée de deux systèmes de détection de force pour différentes zones de saisie en plus d’une détection tactile. D’après certains observateurs, une utilisation du dispositif pourrait voir le jour sur les prochains MacBook d’Apple.