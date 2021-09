Streaming : Apple TV à la traîne par rapport aux géants du streaming

Le service d’Apple ne semble pas séduire autant que ses concurrents américains Netflix, Disney et HBO selon des chiffres encore jamais publiés.

Netflix, le vétéran du secteur, approchait les 210 millions d’abonnés payants dans le monde au début de l’été, et Disney+ en comptait 116 millions. D’après CNBC, Apple a donné ce chiffre au IATSE, un syndicat qui représente des travailleurs de l’industrie du cinéma et de la télévision, pour justifier des rémunérations moins élevées aux équipes de production que celles versées par des services de streaming plus importants.

Le marché des plateformes de streaming, qui s’est étoffé en 2019 et 2020, a largement bénéficié de la pandémie et des mesures de confinement. A fin juin, HBO Max, qui s’est étendu dans 39 pays en Amérique latine et dans les Caraïbes, et sa chaîne du câble HBO comptaient 67,5 millions d’abonnés dans le monde. La plateforme américaine, détenue par le géant des télécoms AT&T, a été lancée initialement fin mai 2020 aux Etats-Unis.