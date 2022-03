Formule 1 : Apple TV+ va diffuser un long métrage sur Hamilton

Le septuple champion du monde fait l’objet d’un documentaire. «Il offrira un accès complet à Hamilton et à son équipe, sur et en dehors de la piste», promet Apple.

Apple TV+ diffusera un long métrage documentaire sur la vie et la carrière du Britannique Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Formule 1, a annoncé la plateforme, mercredi soir.

«Le documentaire offrira un accès complet à Hamilton et à son équipe, sur et en dehors de la piste, et un casting d’invités de premier plan», précise Apple, dans un communiqué.