Informatique

Apple unit les iPhone et les Mac avec une nouvelle puce

La marque à la pomme a annoncé plusieurs nouveautés lundi lors de sa conférence annuelle pour les développeurs.

Vos apps sur votre Mac: d’ici à la fin de l’année, il sera possible d’utiliser des applications de l’iPhone sur les nouveaux ordinateurs de la gamme, en plus des logiciels habituels, a annoncé Apple lundi.

Deux ans de transition

La nouvelle puce doit rendre les ordinateurs de la marque plus performants tout en réduisant leur consommation d’énergie. La transition, orchestrée par «Apple Silicon», va prendre deux ans et la société va tout de même sortir de nouveaux modèles avec des puces Intel.

Myriade d’innovations

Apple a aussi présenté une myriade d’innovations et améliorations pour ses différents appareils et interfaces. La dernière version de son système d’exploitation, iOS 14, met l’accent sur la simultanéité, la prédiction à base d’intelligence artificielle. Au lieu d’une seule application affichée à l’écran, les utilisateurs pourront regarder une vidéo tout en répondant à un texto, et un coup de fil ou l’assistant vocal Siri ne prendront plus toute la place.